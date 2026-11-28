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Ish-presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka uruar 28 Nëntorin, duke kujtuar rëndësinë e kësaj date për historinë dhe krenarinë kombëtare shqiptare.
Përmes një postimi në Facebook, Osmani ka përmendur katër ngjarje historike që shënohen më 28 Nëntor: Ditën e Flamurit, Pavarësinë e Shqipërisë, lindjen e komandantit legjendar Adem Jashari dhe daljen publike të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, transmeton Klankosova.tv.
Ajo ka theksuar se historia shqiptare është shkruar me gjak, sakrificë dhe guxim.
"Nga Kruja e Skënderbeut, në Vlorën e Pavarësisë e deri në Prekazin e Jasharajve, historia jonë është shkruar me gjak, sakrificë dhe guxim. Dy shtete, një komb, dy flamuj, një zemër! Gëzuar 28 Nëntorin!”, ka shkruar Osmani.