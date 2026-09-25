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Ish-presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka marrë pjesë në gala mbrëmjen e organizuar nga Albanian-American Relations Council, ku është takuar me ish-komandantin suprem të NATO-s, Wesley Clark.
Ata kanë ndarë edhe një përqafim të ngrohtë së bashku.
Pos tjerash, ajo ka shprehur mirënjohjen për mërgatën shqiptare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Përmes një postimi në Facebook, Osmani tha se ishte kënaqësi të fliste në këtë ngjarje dhe të falënderonte mërgatën për kontributin e saj në historinë e Kosovës, transmeton Klankosova.tv.
“Ishte kënaqësi të flasë në gala mbrëmjen e organizuar nga Albanian-American Relations Council dhe t’i falënderoj mërgatën tonë në Amerikë për kontributin e jashtëzakonshëm për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës”, ka shkruar Osmani.