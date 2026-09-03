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Ish-presidentja Vjosa Osmani ka thënë që nuk e njeh aq mirë Albin Kurtin sa ka menduar dikur.
E pyetur nëse Kurti “do të bëjë edhe ndonjë kapërcim” për dalje nga kriza aktuale politike, Osmani tha se nuk e njeh aq mirë sa ka pandehur.
Sidoqoftë, vetë pranimin e Bekim Sejdiut për president e sheh si kapërcim të madh nga ana e Lëvizjes Vetëvendosje.
“Nuk mund të flas për besë, tash unë nuk mund të them më që e njoh aq mirë. Kam pasur mendim që e njoh shumë mirë nuk mund të them që e njoh aq mirë sa të jap përgjigje”, ka thënë Osmani në Rubikon të Klan Kosovës.