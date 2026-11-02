Lajmet e fundit
Ish-presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka pritur në takim ambasadorin e Francës në Kosovë, Jean-François Huchet, me të cilin ka diskutuar për zhvillimet politike, të ardhmen e Kosovës dhe thellimin e bashkëpunimit ndërmjet dy vendeve.
Përmes një postimi në Facebook, Osmani e ka cilësuar Francën si partnere strategjike dhe aleate të rëndësishme të Kosovës në rrugëtimin drejt lirisë, shtetësisë dhe forcimit të subjektivitetit ndërkombëtar.
“Franca është një partner strategjik dhe një aleate e rëndësishme e Kosovës në rrugëtimin tonë drejt lirisë, shtetësisë dhe forcimit të subjektivitetit ndërkombëtar”, ka shkruar ajo, transmeton Klankosova.tv.