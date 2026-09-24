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Ish-presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka përkujtuar rreshterin Afrim Bunjaku, i cili u vra tre vjet më parë në krye të detyrës pas sulmit terrorist në Banjskë të Zveçanit.
Përmes një postimi, Osmani ka vlerësuar sakrificën e Bunjakut në mbrojtje të Kosovës, duke theksuar se kujtimi për të duhet të shoqërohet me angazhimin për ruajtjen e Republikës, lirisë dhe sovranitetit, transmeton Klankosova.tv.
“Tri vite më parë, Rreshteri Afrim Bunjaku ra dëshmor, duke e vulosur me jetën e tij një të vërtetë që brezat tanë e kanë mbrojtur me sakrificë: kjo tokë është atdheu ynë i përjetshëm dhe liria e Kosovës është e shenjtë”, ka shkruar Osmani.
Ajo ka shtuar se Bunjaku ra duke mbrojtur Kosovën, ndërsa brezat e ardhshëm do ta kujtojnë duke mbrojtur vlerat dhe shtetin që ai la pas.
“Ai ra duke mbrojtur Kosovën. Ne do ta kujtojmë duke mbrojtur atë që ai la pas: Republikën, lirinë dhe sovranitetin tonë”, ka deklaruar Osmani.