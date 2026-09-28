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Ish-presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka publikuar pamje nga takimet me presidentin e Sierra Leones dhe atë të Palaut, gjatë qëndrimit të saj në New York javën e kaluar.
Krahas fotografive, Osmani ka thënë se bëhet fjalë për dy shtete për të cilat Serbia pretendonte se e kishin tërhequr njohjen e Kosovës.
“Me Presidentin e Sierra Leones dhe me Presidentin e Palaus, javën që shkoi në New York. Të dyja shtete për të cilat Serbia pretendonte se e kishin tërhequr njohjen e Kosovës”, ka shkruar Osmani./Klankosova.tv