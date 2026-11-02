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Ish-presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka marrë pjesë javën e kaluar në një takim të organizuar nga Shoqata Diplomatike dhe Shoqata për Marrëdhënie Ndërkombëtare të Oxfordit, ku ka folur për Kosovën dhe sfidat e demokracisë në rendin e ri botëror.
Përmes një postimi, Osmani ka bërë të ditur se gjatë këtij takimi ka diskutuar për rëndësinë e mbrojtjes së lirisë, drejtësisë dhe dinjitetit, duke theksuar se këto vlera duhet të mbrohen pa standarde të dyfishta.
Ajo ka theksuar se zëri i Kosovës në arenën ndërkombëtare përfaqëson një popull që e njeh çmimin e lirisë dhe që nuk pranon që sovraniteti, dinjiteti dhe të drejtat e tij të maten me madhësinë e shtetit.
Osmani ka vënë në pah edhe rëndësinë e përfaqësimit të Kosovës në diskutimet ndërkombëtare për sfidat politike dhe demokratike në botë./Klankosova.tv.