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Ish-presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka reaguar pas vdekjes së Flora Brovinës, të cilën e quajti një grua që tërë jetën e saj ia kushtoi Kosovës, lirisë dhe dinjitetit njerëzor.
Ajo shkroi për jetën e ish-deputetes, e cila u bë simbol i qëndresës, që nuk hoqi dorë nga Kosova edhe në robëri, transmeton Klankosova.tv
“Në vitet e errëta të ’90-ta, ajo nuk qëndroi anash.
Si mjeke, humaniste dhe zë i fuqishëm i gruas shqiptare, ajo u përball me represionin, dhunën dhe padrejtësinë serbe.
Më 20 prill 1999, në ditët më të rënda të luftës, u arrestua dhe u dërgua në burgjet serbe. Por as burgu, as torturat, as presioni nuk e thyen.
Flora Brovina u bë simbol i qëndresës së një gruaje që, edhe në robëri, nuk hoqi dorë nga Kosova dhe nga e drejta e saj për liri. Aktivitetin e saj nuk e ndali as pas luftës, duke shërbyer në disa mandate si deputete e Kuvendit të Kosovës.
Kujtimi për jetën, sakrificën dhe qëndresën e saj do të mbetet pjesë e pandashme e historisë së Kosovës.“
Brovina vdiq në moshën 76-vjeçare. /Klankosova.tv