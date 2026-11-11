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Presidentja e gjashtë e Kosovës, Vjosa Osmani, është deklaruar lidhur me zhvendosjen e fotografisë së presidentit historik, Ibrahim Rugova dhe të Deklaratës së Pavarësisë nga vendet e tyre të mëparshme, në zyrën e Presidetes Justina Shiroka-Pula.
Duke përmendur Bekim Sejdiun, ish-kandidatin e propozuar nga LDK për kryetar shteti, Osmani tha se ai nuk do ta bënte kurrë një veprim të tillë.
Në vendet e nderit, Osmani tha se duhet të dihet kush e ka vendin, duke shtuar se Deklarata e Pavarësisë dhe fotoja e Rugovës s’janë dekore, por themele të shtetit, transmeton Klankosova.tv
“Besoj që e gjithë Kosova e din, që Bekim Sejdiu, një kandidat i jashtëzakonshëm që e patëm propozuar për president, asnjëherë nuk do ta zhvendoste as Deklaratën e Pavarësisë e as foton e presidentit historiku. Unë e di që tashti tentohet të arsyetohet zhvendosja në pjesë e qoshe të tjera si diçka normale. Megjithatë, nga Zyra Ovale e Presidencës amerikane e deri te zyrat e tjera të rëndësishme, në vendet e nderit dihet kush e ka vendin. S’mund të konsiderohen si elemente dekori. S’janë dekor, janë themelet e shtetit të Kosovës. Kushdo që e relativizon atë, po e relativizon vetë histonë e Kosovës ”, tha Osmani. /Klankosova.tv