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Protesta në Prishtinë në kundërshtim të vendimit dënues të Gjykatës Speciale në Hagë ndaj ish-krerëve të UÇK-së ka hyrë në ditën e dhjetë.
Organizatori i protestës, Çlirim Haziri iu adresua protestuesve teksa kritikoi institucionet për mungesë të veprimeve.
Ai tha se protesta do të vazhdojë pavarësisht motit me reshje shiu apo bore.
"Çdo ditë që kalon pa veprim institucional do ta bëj pyetjen tonë edhe më të fortë, çka po prisni? Çfarë po bëni? Ne do të vazhdojmë këtu në këtë shesh në borë e në shi të kërkojmë përgjigjje nga institucionet në çdo rrugë demokratike që na takon si qytetarë të këtij vendi", tha ai.