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Kur kanë mbetur edhe pak orë deri te shpallja e aktgjykimit, në Hagë kanë nisur të mblidhen qytetarë dhe mbështetës të shumtë të ish-krerëve të UÇK-së, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi e Rexhep Selimi.
Qytetarët që kanë ardhur nga Kosova dhe vende të tjera, si dhe mërimgtarë të shumtë pritet ta kalojnë natën në një nga parqet e qytetit, në pritje të shpalljes së aktgjykimit, paraditen e së mërkurës.
Gazetarja e Klan Kosovës, Rina Mujku, raportoi nga Haga se për shkak të tubimit të paralajmëruar pranë Gjykatës Speciale, autoritetet holandeze pritet të shtojnë masat e sigurisë.
Ajo ka njoftuar se seanca e shpalljes së aktgjykimit nis në orën 10:00, ndërsa 67 persona do të kenë mundësi ta ndjekin atë nga afër.
Ka paralajmërime nga Dhomat e Specializuara të Kosovës që të gjithë personat, 67 personat e vetëm që kanë mundësi ta ndjekin nga afër shpalljen e aktgjykimit dhe në kohë reale, të jenë pranë Gjykatës Speciale të paktën që nga ora 8:30 e mëngjesit dhe deri në orën 9:00 të gjithë të jenë brenda, për arsye të logjistikës dhe të organizimit sa më të mirëfilltë.
Ndërkaq, për shkak të paralajmërimeve që janë bërë gjatë javëve të fundit për një tubim të mundshëm gjatë ditës së nesërme, gjatë mëngjesit në fakt, edhe pranë Dhomave të Specializuara, që të zhvendosen të gjithë këta përkrahës nga ky park këtu drejt objektit dhe selisë së Gjykatës Speciale, do të ketë edhe forca të shtuara të policisë holandeze. Për një vendim që vjen plot 210 ditë pasi ky rast është mbyllur zyrtarisht më 18 shkurt të këtij viti, pas 234 ditëve në gjykim, pra në një proces gjyqësor, dhe po ashtu pas shumë dëshmitarëve të dëgjuar, qoftë në gjykatore e të tjerë të cilët janë pranuar me shkrim.
Janë plot 134 dëshmitarë që janë dëgjuar në sallën e gjykimit: 125 prej tyre janë thirrur nga Zyra e Prokurorit të Specializuar, 7 nga mbrojtja dhe 2 nga mbrojtësi i viktimave.
Ndërkohë që janë edhe plot 139 dëshmi të tjera të cilat janë dorëzuar vetëm me shkrim dhe mbrojtja nuk ka pasur mundësi t'i sfidojë ato edhe në sallën e gjykimit, meqenëse veç Prokuroria e Specializuar ka dorëzuar plot 132 me shkrim, pra dëshmitarë me shkrim, dhe shtatë të tjerë janë dorëzuar nga mbrojtësi i viktimave.
Rasti ndaj katër ish-krerëve të UÇK-së është një prej proceseve më voluminoze të Dhomave të Specializuara.
Në gjykim janë dëgjuar 134 dëshmitarë, ndërsa janë shqyrtuar mijëra prova dhe afro 30 mijë faqe transkripte.
Prokuroria Speciale ka kërkuar nga 45 vjet burgim për Thaçin, Veselin, Krasniqin dhe Selimin, duke i akuzuar për 10 pika që lidhen me krime lufte dhe krime kundër njerëzimit.
Kurse, mbrojtja ka kundërshtuar akuzat dhe ka kërkuar lirimin e tyre.
Aktgjykimi vjen 210 ditë pas përfundimit zyrtar të procesit gjyqësor, më 18 shkurt 2026.
Sipas njoftimeve, vendimi do t'u lexohet të akuzuarve një nga një, duke nisur me Hashim Thaçin, e më pas Kadri Veselin, Rexhep Selimin dhe në fund Jakup Krasniqin.