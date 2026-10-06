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Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka folur në një konferencë për media për zhvillimet e fundit politike, duke iu referuar Ligjit për Dhomat e Specializuara dhe procesit të zgjedhjes së presidentit të ri të vendit.
Kurti e ka cilësuar si paradoksale mundësinë që vendi të shkojë në zgjedhje të reja, në një kohë kur në Kuvend mbetet e hapur çështja e ndryshimeve në Ligjin për Specialen dhe zgjedhja e presidentit, njofton Klankosova.tv.
Ai tha se çështja e Gjykatës Speciale është pjesë e zhvillimeve që janë në horizont, ndërsa theksoi se aktualisht vëmendja është edhe te zgjedhja e presidentit, e cila, sipas tij, mund të çojë vendin drejt zgjedhjeve të parakohshme.
“Kjo është një temë që e kemi në horizontin tonë përpara. Sot dhe sonte e kemi temën para nesh, të presidentit, që mund ta errësojë duke na çuar në zgjedhje të parakohshme”, tha Kurti.
Afati për zgjedhjen e presidentit skadon sot, 6 tetor, ndërsa në Kuvend mbetet pezull edhe procedura për miratimin përfundimtar të ndryshimeve në Ligjin për Specialen, njofton Klankosova.tv