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Edhe Prizreni iu bashkua “Orës së Pritjes” dhe numërimit mbrapsht drejt 16 shtatorit, në mbështetje të Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit dhe Rexhep Selimit.
Në aktivitet folën kryetari i Prizrenit, Shaqir Totaj, si dhe përfaqësuesit e platformës qytetare “Liria ka Emër”, Eliza Hoxha dhe Ismail Tasholli, të cilët bënë thirrje për bashkim dhe pjesëmarrje masive në Marshin për Liri, më 12 shtator në Prishtinë.
"Gjatë aktivitetit u shpalos edhe një baner i madh me mesazhin: “NË EMËR TË POPULLIT – SHPALLENI TË PAFAJSHËM!” Nga Prizreni, mesazhi është i njëjtë: Kosova po pret", shkruhet në njoftimin nga platforma "Liria ka Emër".