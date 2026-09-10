Lajmet e fundit
Edhe Peja i është bashkuar “Orës së Pritjes”, e cila po numëron mbrapa drejt 16 shtatorit, në pritje të drejtësisë dhe lirisë për Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Jakup Krasniqin dhe Rexhep Selimin.
Në aktivitet morën pjesë përfaqësues të platformës qytetare “Liria Ka Emër”, përfaqësues institucionalë, veteranë, aktivistë dhe qytetarë të Pejës.
Me nisjen e “Orës së Pritjes”, edhe Peja i bashkohet qyteteve anembanë Kosovës që po përcjellin të njëjtin mesazh:
“Në emër të popullit, shpalleni TË PAFAJSHËM!”
Nga Peja u përcoll mesazhi se Kosova po pret drejtësi, liri dhe kthimin në atdhe të çlirimtarëve të saj.
Aktivitetet e platformës qytetare “Liria Ka Emër” vazhdojnë drejt Marshit për Liri, që do të mbahet më 12 shtator, nga ora 14:00, në sheshin “Skënderbeu” në Prishtinë.