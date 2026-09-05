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Edhe në Gjilan ka nisur “Ora e Pritjes”, e cila po numëron mbrapa drejt 16 shtatorit, në pritje të drejtësisë dhe lirisë për çlirimtarët Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi dhe Rexhep Selimi.
Në aktivitet mori pjesë Eliza Hoxha nga platforma qytetare “Liria Ka Emër”, së bashku me përfaqësues politikë, aktivistë dhe qytetarë të shumtë.
Pas nisjes së “Orës së Pritjes”, në Gjilan u shpalos edhe baneri gjigant me mesazhin:
“Në emër të popullit, shpalleni TË PAFAJSHËM!”
Nga Gjilani u përcoll edhe një herë mesazhi se Kosova po pret drejtësi, liri dhe kthimin në atdhe të Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit dhe Rexhep Selimit.
Aktivitetet e platformës qytetare “Liria Ka Emër” vazhdojnë drejt Marshit për Liri, që do të mbahet më 12 shtator, nga ora 14:00, në sheshin “Skënderbeu” në Prishtinë, ku qytetarët ftohen të bashkohen në mbështetje të çlirimtarëve. /Klankosova.tv