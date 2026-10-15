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Ndërsa debati mbi ndërprerjen e ndryshimeve sezonale të orës është i ndezur, një pyetje kyçe është: cilën orë duhet ta mbajmë përgjithmonë, verën apo dimrin?
Një analizë e re kanadeze arrin në përfundimin se ora e përhershme e dimrit është një zgjedhje më e mirë për shëndetin sepse lejon akses më të hershëm në dritën e mëngjesit, raporton ScienceAlert.
Futja e kohës së përhershme të kursimit të ditës do të siguronte mbrëmje më të gjata, por gjithashtu do të vononte lindjen e diellit dimëror me një orë. Kjo do të thotë që njerëzit që zgjohen herët për në punë ose shkollë do ta kalonin pjesën më të madhe të mëngjesit të tyre në errësirë.
Psikiatri Raymond Lam i Universitetit të British Columbia dhe kolegët e tij vlerësuan pasojat shëndetësore të kohës së përhershme të kursimit të ditës dhe kohës së dimrit. Analiza e tyre përfshinte kërkime ekzistuese mbi ritmet biologjike, gjumin, humorin dhe efektet ekonomike, dhe ata gjithashtu studiuan përvojat e vendeve që tashmë kanë futur kohën e përhershme.
Ndikimi në orën biologjike
Ora kryesore biologjike në tru koordinon gjumin, zgjimin dhe funksionet e tjera trupore, dhe ka nevojë për sinkronizim të përditshëm me ditën për të funksionuar siç duhet. Drita e mëngjesit e ndihmon atë të lëvizë më herët, ndërsa drita e mbrëmjes e lëviz më vonë.
Një nga autorët e studimit, Ralph Mistlberger i Universitetit Simon Fraser, e shpjegoi këtë me një analogji të thjeshtë: "Është sikur të kesh një orë dore që vonohet dhjetë minuta çdo ditë, kështu që duhet ta vendosësh përpara çdo mëngjes."
Me më pak dritë në mëngjes, modelet e gjumit mund të ndryshojnë më vonë, ndërsa detyrimet si shkolla dhe puna fillojnë në të njëjtën kohë. Si rezultat, zgjimi në kohë shpesh rezulton në gjumë më të shkurtër. Kjo mospërputhje midis orës suaj biologjike dhe orarit tuaj shoqëror, e njohur si "jetlag social", është lidhur me shëndet më të dobët fizik dhe mendor.
Për shembull, në fillim të janarit në Toronto, dielli lindte në orën 7:51 të mëngjesit në kohën e dimrit, por jo deri në orën 8:51 të mëngjesit në kohën e verës. Një banor që zgjohet në orën 7 të mëngjesit do të zgjohej para agimit në të dyja rastet, por me kohën e dimrit, dita do të fillonte një orë më parë.
Përvojat dhe rreziqet
Hulumtuesit shqyrtuan gjithashtu të dhënat gjeografike. Studimet tregojnë se njerëzit që jetojnë në skajin perëndimor të zonës së tyre kohore, ku dielli lind më vonë, flenë më pak mesatarisht dhe kanë rezultate më të këqija shëndetësore dhe ekonomike. Ndërsa këto shoqata nuk vërtetojnë shkakësi të drejtpërdrejtë, ato sugjerojnë një ndikim negativ të një lindjeje të vonë të diellit.
Çrregullimi afektiv sezonal, një formë depresioni që ndodh shpesh në dimër, është shqyrtuar gjithashtu. Një nga shpjegimet kryesore është se ora biologjike vonohet nga drita e vonuar e mëngjesit. Ndërsa terapia me dritë të ndritshme të mëngjesit ndihmon për të lëvizur orën përpara, një lindje e vonë e diellit ka efektin e kundërt.
Adoleshentët dhe të rriturit e rinj, orët biologjike të të cilëve ndryshojnë natyrshëm më vonë në atë moshë, mund të jenë veçanërisht të prekshëm, transmeton Klankosova.tv.
Pavarësisht rreziqeve, disa rajone kanë zgjedhur tashmë kohën e përhershme të kursimit të verës. Kolumbia Britanike, Alberta dhe Territoret Veriperëndimore në Kanada nuk do të ndryshojnë më orët e tyre në nëntor.
Në SHBA, Dhoma e Përfaqësuesve miratoi një projektligj në korrik për të respektuar përgjithmonë kohën e kursimit të verës, i cili është në pritje të një votimi në Senat.
Megjithatë, historia tregon se vendime të tilla nuk janë gjithmonë afatgjata. SHBA-të e prezantuan orën e kursimit të verës gjatë gjithë vitit në vitin 1974, por e braktisën atë brenda një viti për shkak të shqetësimeve për fëmijët që ecnin në shkollë në errësirë. Rusia ndoqi shembullin në vitin 2014 pasi e prezantoi atë në vitin 2011.
Rekomandimet e shkencëtarëve
Autorët e studimit, të botuar në Revistën e Shoqatës Mjekësore Kanadeze, janë të vetëdijshëm se koha e përhershme e kursimit të verës sjell muzg më herët në dimër, dhe lindja shumë e hershme e diellit në verë mund të zgjojë disa njerëz shumë herët. Megjithatë, ata theksojnë se shumica e provave mbështesin kohën standarde të dimrit si zgjedhjen më të shëndetshme.
Rekomandimi i tyre kryesor është të miratohet koha e përhershme e kursimit të verës.