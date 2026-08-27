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Në seancën e sotme të Kuvendit Komunal të Fushë Kosovës është diskutuar propozimi për shtimin e numrit të drejtorive në kuadër të komunës.
Opozita ka kundërshtuar këtë propozim, duke e cilësuar të panevojshëm krijimin e disa drejtorive të reja. Sipas asamblistes Dardane Sogojeva - Shala, një prej rasteve është Drejtoria e Parqeve, për të cilën ajo pretendon se funksionet e saj mund të mbulohen nga Drejtoria e Shërbimeve Publike.
Sogojeva - Shala ka ngritur gjithashtu shqetësime lidhur me shpenzimet që mund të krijohen nga zgjerimi i strukturës komunale.
Ajo ka akuzuar qeverisjen lokale se po krijon pozita të reja pa nevojë dhe ka pretenduar se kjo mund të lidhet me premtime për punësime, shkruan Klankosova.tv
Opozita ka kërkuar që buxheti komunal të orientohet drejt sektorëve ku, sipas tyre, ekziston nevojë reale, në vend të krijimit të shpenzimeve të reja administrative. /Klankosova.tv