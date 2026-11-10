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Si kryetar i Komisionit për Ekonomi, deputeti i PDK-së Arben Mustafa kritikoi kolegët nga pushteti që sipas tij po bllokojnë trajtimin e abuzimeve në Autoritetin e Konkurrencës (AKK).
Kryetares së AKK-së do t`i kushtojë shumë mosardhja për herë të tretë, sikur edhe drejtorit të kësaj trupe që Mustafa thotë se ka dy aktakuza, raporton Klan Kosova.
Hiç më mirë, nga opozita u tha se s`është situata as në "Infrakos" e "Trainkos", ku u ndërpre qarkullimi i trenave.
Për gjendjen në hekurudhat u pyet edhe ministrja e Ekonomisë, Artane Rizvanolli, por çele guri gojën.
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