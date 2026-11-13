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Largimi i papritur i Behares nga shtëpia e Big Brother VIP Kosova 5 ka qenë një nga temat e diskutuara gjatë Prime-it.
Për këtë vendim kanë komentuar edhe opinionistët Rudina dhe Resuli, të cilët dhanë mendimet e tyre lidhur me arsyet që mund të kenë çuar drejt largimit të saj.
Rudina u shpreh se afërsia e Behares me Fuegon është komentuar dhe mund të jetë keqkuptuar nga publiku, duke theksuar se për këtë raport janë realizuar edhe klipe të veçanta.
“Për ju janë bërë edhe klipe… Nuk është një gjë normale… Është parë afërsia me Fuegon dhe është keqkuptuar”, tha Rudina.
Ndërsa opinionisti Resuli u shpreh se shpreson që pas këtij vendimi të mos fshihet ndonjë arsye tjetër familjare, përtej asaj që ka deklaruar vetë Beharja.
“Uroj që të mos ketë diçka jashtë asaj që e ka thënë Beharja”, tha Resuli, i cili shpresoj të mos ketë probleme familjare.