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Një operacion i madh ndërkombëtar policor kundër bandave të anës së errët të internetit e njohur ndryshe si “Dark Web” çoi në arrestimin e 354 personave në 14 vende të ndryshme të botës,
Autoritetet sekuestruan më shumë se 5.8 ton drogë, 152 armë zjarri, si dhe para të gatshme dhe kriptovaluta me vlerë 150 milionë euro.
Aksioni TorNado, i koordinuar nga Europol, u zhvillua nga maji 2025 deri në tetor 2026, me shumicën e arrestimeve që u kryen në Shtetet e Bashkuara dhe katër vende evropiane.
Qindra operacione policore me synim që të luftohej trafikimi i drogës dhe aktivitete të tjera kriminale nëpërmjet të ashtuquajturit “rrjet i errët”.
Rezultatet e hetimit njëmujor u njoftuan të enjten nga zyrtarë amerikanë dhe evropianë, duke prezantuar raportin e bashkëpunimit ndërkombëtar të koordinuar nga Europol, agjencia e zbatimit të ligjit e Bashkimit Evropian.
Operacioni përfshinte shërbime policore nga 14 vende, përfshirë Australinë, Shtetet e Bashkuara, Britaninë, Francën dhe Gjermaninë.
Ku ndodhën shumica e arrestimeve?
Nga gjithsej 354 arrestime, shumica u zhvilluan në SHBA, ku u arrestuan 132 persona.
Britania e Madhe pasoi me 59 arrestime, Hungaria me 45, Gjermania me 41 dhe Franca me 23.
Këto pesë vende përbënin 300 nga 354 arrestimet, ndërsa pjesa tjetër u krye në shtete të tjera që morën pjesë në operacion.
Mbi 5.8 ton drogë dhe 150 milionë euro në para të gatshme dhe kriptovaluta
Sasitë e substancave të paligjshme të identifikuara gjatë hetimeve ishin veçanërisht të mëdha.
Në Evropë, policia sekuestroi pothuajse një ton substanca narkotike, kryesisht amfetamina, ketaminë, MDMA, kokainë dhe kanabis.
Në Shtetet e Bashkuara, sipas Europolit, u sekuestruan më shumë se 4.8 ton drogë, 152 armë zjarri, si dhe para të gatshme dhe kriptovaluta me një vlerë totale prej 150 milionë eurosh.
Pavarësisht shkallës së operacioneve policore, agjencia evropiane paralajmëroi se tregjet e paligjshme online ende po përshtaten me ndërhyrjet e zbatimit të ligjit.
“Operacioni nxori në pah qëndrueshmërinë në zhvillim të tregjeve të internetit të errët, të cilat vazhdojnë të përshtaten pavarësisht ndërprerjeve”, tha ai në një deklaratë.