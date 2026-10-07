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63 minatorë vazhdojnë të mbesin të ngujuar në horizontin e 11-të në minierën e Trepçës në Stantërg.
Komandanti i Zjarrfikësve të Mitrovicës, Bekim Ibishi për klankosova.tv tha se minatorët janë ngujuar në 900 metra thellësi.
Ibishi tha se gjendja e tyre shëndetësore është e mirë dhe kanë kontakt të vazhdueshëm me minatorët, por shtoi se operacioni për nxjerrjen e tyre mund të marrë pak më shumë kohë.
Ai, megjithatë tha se operacioni për nxjerrjen e minatorëve pritet të kryhet sot.
"Jemi në kontakt të vazhdueshëm, gjendja e tyre është e mirë, operacioni zgjatë më shumë sepse janë 900 metra thellë, çdo gjë duhet të bëhet me kujdes dhe saktësi, do të dalin nga rrugë alternative...Shpresojmë dhe besojmë që operacioni për nxjerrjen e tyre do të përfundojë sot", tha ai.