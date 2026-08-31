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Autoritetet në Florida kanë përfunduar një operacion mbarë-shtetëror pesëditor, gjatë të cilit janë gjetur dhe rikthyer në siguri 163 fëmijë të zhdukur, nga foshnja vetëm dymuajshe deri te të mitur 17-vjeçarë.
Operacioni, i quajtur “Operation Statewide Shield”, u zhvillua nga disa agjenci të zbatimit të ligjit në të gjithë shtetin dhe u cilësua nga autoritetet si iniciativa e parë mbarë-shtetërore për rikuperimin e fëmijëve dhe operacioni më i madh i këtij lloji në historinë e Floridës, shkruan People, transmeton Klankosova.tv.
Prokurori i Përgjithshëm i Floridës, James Uthmeier, njoftoi për rezultatet e operacionit më 25 gusht.
Sipas autoriteteve, fëmijët u gjetën në disa zona të Floridës, por edhe jashtë shtetit dhe jashtë ShBA-së.
Autoritetet thanë se një pjesë e fëmijëve kishin përjetuar abuzim, neglizhencë, shfrytëzim ose ishin ekspozuar ndaj aktiviteteve të tjera kriminale.
Pas gjetjes, fëmijët u dërguan në qendra të posaçme rikuperimi, ku iu ofrua mbështetje nga shërbimet sociale, profesionistët e mirëqenies së fëmijëve, mjekët, avokatët e viktimave dhe organizata të tjera të specializuara.
Në kujdesin e tyre u përfshinë edhe organizata jofitimprurëse dhe institucione të shërbimeve shëndetësore, përfshirë BayCare.
Autoritetet bënë të ditur se dosjet e secilit prej fëmijëve u mbyllën në sistemin shtetëror të informacionit për personat e zhdukur dhe në rrezik, ndërsa çështjet e kujdestarisë u kaluan te Departamenti i Fëmijëve dhe Familjeve dhe Departamenti i Drejtësisë për të Miturit në Florida.
Gjatë operacionit pati edhe arrestime. Sipas autoriteteve, tre persona janë arrestuar, ndërsa hetuesit paralajmërojnë se mund të ketë arrestime të tjera në ditët në vijim.
Michael Corey Prescott u akuzua për tre raste të akteve seksuale me të mitur, bateri të rëndë dhe sulm të rëndë. Ai kishte gjithashtu një urdhër aktiv arresti për ndërhyrje në një çështje kujdestarie fëmijësh.
Robert Ferral Allison u arrestua nën akuzën për marrëdhënie seksuale.