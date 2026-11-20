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Në Britani të Madhe është zhvilluar një operacion i fshehtë kibernetik për të siguruar dhjetëra mijëra frigoriferë dhe ngrirës në supermarkete, depo, restorante, pika karburanti dhe stadiume. Operacioni u mbajt sekret në mënyrë që hakerët të mos e shfrytëzonin dobësinë, raporton BBC, transmeton Klankosova.tv.
Konteksti
Valët e fundit të sulmeve kibernetike në Evropë kanë prishur tonelata ushqimi në qindra dyqane dhe kanë shkaktuar dëme prej miliona funtesh. Franca ka fajësuar Iranin për një prej tyre, ndërsa Teherani e mohon. Besohej se Britania i kishte shpëtuar kryesisht sulmeve, pasi industria e saj përdor pajisje të ndryshme, por në fakt kishte një dobësi të mundshme.
Zbulimi
Në fund të tetorit, hakerë etikë të firmës Omega Systems zbuluan një të metë serioze. Ekspertët e Pen Test Partners e verifikuan dhe e zgjeruan zbulimin. Qendra Kombëtare e Sigurisë Kibernetike (NCSC), Defra dhe Agjencia e Standardeve të Ushqimit u përfshinë për ta mbyllur boshllëkun, duke organizuar thirrje me industrinë dhe duke kontaktuar kompanitë në rrezik.
Masat
Pajisje që kontrollonin dhjetëra mijëra njësi ftohëse u hoqën nga interneti i hapur, në distancë ose fizikisht. Në disa raste stafit iu kërkua të hiqte kabllot e internetit dhe të monitoronte temperaturat me dorë. Sipas BBC-së, shumica e supermarketeve devijuan ekipet e IT-së për t’i adresuar rreziqet. Një punonjës i një zinxhiri të madh tha se çdo ditë gjatë një jave ata hoqën qindra pajisje nga rrjeti, dhe e përshkroi situatën si “garë kundër kohës”.
Pas sulmeve të fundit ndaj frigoriferëve, një ekspert i Omega Solutions shqyrtoi sigurinë e kontrollerëve më të përdorur në Britani, të prodhuar nga firma britanike Resource Data Management (RDM). Ken Munro i Pen Test Partners tha se ato kishin problem të ngjashëm me fjalëkalime të dobëta dhe se kriminelët ose hakerët shtetërorë mund ta kishin zbuluar brenda pak ditësh. Paralajmërimet u dërguan edhe te dyqanet e vogla, pikat e karburantit, restorantet, hotelet, stadiumet dhe depot e ftohta.
Kompania RDM nuk pajtohet me karakterin kritik të dobësive dhe thotë se krahasimi me sulmet në Evropë nuk është i drejtë, sepse hakimi do të kërkonte zotërimin e pajisjes fizike.
Hakerët etikë thonë se ajo mund të blihej lirë në internet. Ged Evans, drejtori i RDM-së, tha se testi përfshinte çmontimin e pajisjes dhe se kompania ka nxjerrë patch-et e para. RDM konfirmoi se nuk ka shenja aktiviteti keqdashës te kontrollerët dhe vazhdon të bashkëpunojë me NCSC-në.