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Pesëvjetori i themelimit të Operës së Kosovës do të shënohet sonte me një gala mbrëmje muzikore, në të cilën do të interpretojë sopranoja e njohur shqiptare, Elbenita Kajtazi.
E lindur në Mitrovicë, Kajtazi është një nga artistet shqiptare më të suksesshme në skenën ndërkombëtare të operës. Ajo ka interpretuar në disa prej teatrove më prestigjioze evropiane, përfshirë Operën Shtetërore të Hamburgut dhe Vjenës, Opernhaus Zürich, Semperoper Dresden, Deutsche Oper Berlin dhe Opéra Comique në Paris. Karriera e saj ndërkombëtare është shoqëruar me vlerësime të rëndësishme. Në vitin 2022, ajo u shpall Ambasadore Nderi e Republikës së Kosovës, ndërsa në vitin 2026 Universiteti i Prishtinës e nderoi me titullin “Alumne Nderi”.
Në skenën e OPERA GALA, sopranoja do të shoqërohet nga Orkestra Simfonike e Operës së Kosovës, nën dirigjimin e maestros italian Carlo Goldstein.
Koncerti mbahet në ambientet e Klan Arena në Prishtinë, duke filluar nga ora 19:30. /KlanKosova.tv