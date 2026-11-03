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Opera e Kosovës do të shënojë 5-vjetorin e themelimit me një mbrëmje të veçantë artistike, të titulluar “OPERA GALA”, e cila do të sjellë në skenë muzikë, emocione dhe interpretime të veçanta operistike.
E ftuara speciale e kësaj mbrëmjeje do të jetë sopranoja shqiptare Elbenita Kajtazi, një nga artistet më të afirmuara shqiptare në skenën ndërkombëtare të operës.
Ajo do të interpretojë e shoqëruar nga Orkestra e Operës së Kosovës, nën drejtimin e dirigjentit italian, Carlo Goldstein.
Goldstein ka një karrierë ndërkombëtare në repertorin operistik dhe atë simfonik, me angazhime në institucione të njohura muzikore, përfshirë Teatro La Fenice në Venedik, Sydney Opera House dhe Vienna Volksoper, ku ka shërbyer si dirigjent kryesor i ftuar.
“OPERA GALA” mbahet më 19 nëntor 2026, duke filluar nga ora 19:30, në Klan Arena, në Prishtinë. /KlanKosova.tv