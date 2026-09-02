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Sport Club Gjilani ka zyrtarizuar transferimin e mbrojtësit Olt Haziri.
22-vjeçari ka arritur marrëveshje me klubin gjilanas dhe nga sot është pjesë e skuadrës që garon në elitën e futbollit kosovar.
Haziri luan si mbrojtës i krahut të djathtë, ndërsa mund të aktivizohet edhe në qendër të mbrojtjes, duke i ofruar trajnerit më shumë alternativa në repartin defensiv.
Gjilani synon të vazhdojë përforcimin e skuadrës, ndërsa Haziri është një nga afrimet e reja që pritet të japë kontribut në sezonin e ri.