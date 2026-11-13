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Olechka ka treguar se gjatë qëndrimit në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova 5 po i mungon shumë qeni i saj.
Ajo, duke iu drejtuar kamerës, ka përshëndetur edhe familjarët e saj, të cilëve u ka thënë se nuk duhet të presin ta shohin për një kohë të gjatë.
“Ju dua, më mungoni, por mos pritni të më shihni, se minimumi tre muaj jam këtu”, u shpreh ajo.
Përmes kësaj deklarate, Olechka la të kuptohet se synon të qëndrojë në garë deri në finalen e këtij edicioni të Big Brother VIP Kosova.
Detajet në videon e mëposhtme: