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Pas deklaratës së bujshme të Fuegos për Olechkën, kjo e fundit e priti në mënyrë interesante, duke shprehur kuriozitet se çfarë sjelljeje do të ketë ai jashtë.
Lidhur me këtë situatë, ish-banorja e Big Brother VIP Kosova 5, Olechka, ka folur në emisionin “SOL”, në Klan Kosova, rreth mundësisë së lidhjes me një djalë shqiptar.
Ajo është shprehur se më herët ka qenë në një lidhje me dikë shqiptar.
“Nëse nuk martohesh akoma, lidhje pa lidhje, nuk tregoj nacionalitetin, po me shqiptar jam krejt mirë edhe me çika edhe me djem”, është shprehur ajo.
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