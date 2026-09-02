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Franca tha se Këshilli i Sigurimit i OKB-së do të votojë këtë muaj për rinovimin e mandatit të një paneli që monitoron sanksionet ndaj Iranit, duke krijuar një përballje të mundshme me Rusinë dhe Kinën, të cilat kundërshtojnë regjimin e sanksioneve dhe mekanizmat e mbikëqyrjes.
Mandati i panelit, i cili mbështet punën e komitetit të sanksioneve të OKB-së për Iranin, do të skadojë më 26 shtator, gjatë takimit vjetor të liderëve botërorë në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së. Lufta SHBA-Izrael me Iranin pritet të jetë në krye të rendit të ditës.
Duke përshkruar planet për presidencën e Këshillit të Sigurimit me 15 anëtarë, të cilën Franca e mban për shtator, ambasadori francez në OKB, Jerome Bonnafont, u tha gazetarëve se çështja bërthamore dhe mosrespektimi i detyrimeve të Iranit ndaj OKB-së do të jenë në qendër të diskutimeve mbi vendin këtë muaj, raporton Reuters, transmeton Klankosova.tv.
"Këshilli më në fund do të duhet të votojë për rinovimin e mandatit të ... panelit të ekspertëve për Iranin", tha ai. "Kjo ishte një çështje e rikthyer në shtator 2025, kur ne rivendosëm sanksionet ndaj vendit pas mosrespektimit të detyrimeve të Iranit sipas programit të tij bërthamor."
Diplomatët e OKB-së thanë se votimi pritet më 17 shtator.
Diplomatët thonë se një votim ngre mundësinë e vetos nga Rusia dhe Kina, të cilat argumentojnë se Këshilli i Sigurimit nuk ka më mandat për të shqyrtuar çështjen bërthamore iraniane.
Në një deklaratë të përbashkët në mars, Rusia dhe Kina thanë duke iu referuar komitetit të sanksioneve se Këshilli i Sigurimit "nuk mund të vazhdojë me rivendosjen e Komitetit 1737 ose Panelit të tij të Ekspertëve".
Ndryshe nga paneli i ekspertëve, komiteti i sanksioneve nuk ka një mandat të caktuar. Komiteti u krijua në vitin 2006 për të mbikëqyrur sanksionet ndaj Iranit për shkak të programit të tij bërthamor. Ai njihet me rezolutën numër 1737 të OKB-së, e cila e krijoi atë.
Misionet e Rusisë dhe Kinës në OKB nuk iu përgjigjën menjëherë kërkesave për komente mbi planet e votimit.
Në vitin 2024, Rusia vuri veton ndaj rinovimit vjetor të një paneli ekspertësh që monitoronin zbatimin e sanksioneve të OKB-së kundër Koresë së Veriut për shkak të programev