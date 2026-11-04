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Asambleja e Përgjithshme dhe Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara kanë zgjedhur pesë gjyqtarë të rinj në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë, në një kohë kur institucioni përballet me numër rekord të çështjeve gjyqësore.
Gjyqtarët e zgjedhur janë Dapo Akande nga Britania e Madhe, Francois Alabrune nga Franca, Mahmoud Daifallah Hmoud nga Jordania, Rena Lee nga Singapori dhe Phoebe Okowa nga Kenia. Mandatet e tyre nëntëvjeçare fillojnë më 6 shkurt 2027.
Zgjedhja e anëtarit të pestë kërkoi disa raunde votimi, pasi dy organet e OKB-së fillimisht nuk arritën marrëveshje për kandidatin përfundimtar.
Sipas presidentit të Gjykatës, Yuji Iwasawa, aktualisht janë në shqyrtim 24 çështje, përfshirë padinë e Afrikës së Jugut kundër Izraelit për shkelje të Konventës për Gjenocidin në Gaza.
Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë, me seli në Hagë, është organi kryesor gjyqësor i OKB-së dhe shqyrton mosmarrëveshjet juridike ndërmjet shteteve./Klankosova.tv