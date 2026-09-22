Lajmet e fundit
Përparimi i shpejtë i inteligjencës artificiale po zhvendoset gjithnjë e më shumë nga debati teknologjik në atë të sigurisë globale. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara pritet të zhvillojë këtë javë një diskutim mbi rreziqet që lidhen me zhvillimin e sistemeve të avancuara të IA-së, me pjesëmarrjen e kompanive nga Shtetet e Bashkuara dhe Kina.
Mes kompanive të ftuara për të informuar anëtarët e Këshillit të Sigurimit është edhe kompania kineze DeepSeek, sipas dy burimeve të njohura me përgatitjet për takimin.
Takimi pritet të mbahet të mërkurën në Nju-Jork, në kohën kur liderët botërorë janë mbledhur për punimet e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së. Këshilli i Sigurimit përbëhet nga 15 anëtarë dhe është organi kryesor i OKB-së për çështjet e paqes dhe sigurisë ndërkombëtare.
Në diskutim pritet të marrë pjesë edhe shefi ekzekutiv i OpenAI, Sam Altman. Diplomatët presin gjithashtu praninë e përfaqësuesve të lartë të kompanisë amerikane Anthropic.
Sipas njërit prej burimeve, krahas DeepSeek, janë ftuar edhe kompani të tjera kineze të inteligjencës artificiale, përfshirë Moonshot.
Themeluesi i DeepSeek, Liang Wenfeng, nuk pritet të marrë pjesë personalisht në takim. Megjithatë, burimi ka theksuar se planet mund të ndryshojnë deri në momentin e fundit.
DeepSeek dhe Moonshot nuk iu përgjigjën menjëherë kërkesave të Reuters për koment.
Shqetësimet për sistemet e avancuara
Takimi zhvillohet në një kohë kur shqetësimet për zhvillimin e sistemeve gjithnjë e më të fuqishme të inteligjencës artificiale janë shtuar.
Disa drejtues të industrisë së IA-së kanë bërë thirrje për një ngadalësim të koordinuar të zhvillimit të këtyre teknologjive. Sipas tyre, sistemet e ardhshme mund të fitojnë aftësi për të përmirësuar performancën e tyre dhe, në rrethana të caktuara, mund të bëhen më të vështira për t'u kontrolluar nga njerëzit.
Këshilli i Sigurimit i OKB-së e trajtoi për herë të parë në mënyrë të posaçme çështjen e inteligjencës artificiale në vitin 2023.
Në atë kohë, Kina paralajmëroi për rrezikun që zhvillimi i teknologjisë të dilte jashtë kontrollit, ndërsa Shtetet e Bashkuara ngritën shqetësime për përdorimin e IA-së për censurim dhe shtypje.
Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së, António Guterres, ka paralajmëruar gjithashtu se ritmi i shpejtë i zhvillimit të inteligjencës artificiale sjell rreziqe që kërkojnë vëmendje ndërkombëtare.
Inteligjenca artificiale, pjesë e konkurrencës SHBA-Kinë
Zhvillimi i IA-së është bërë një prej fushave kryesore të konkurrencës teknologjike ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Kinës.
Presidenti amerikan Donald Trump ka mbështetur një qasje që synon të mos pengojë zhvillimin e industrisë amerikane të inteligjencës artificiale, duke marrë parasysh edhe konkurrencën me Kinën.
Nga ana tjetër, mediat shtetërore kineze kanë kundërshtuar thirrjet për ngadalësimin e zhvillimit të IA-së. Ato kanë argumentuar se masa të tilla mund të synojnë ruajtjen e epërsisë së Shteteve të Bashkuara në teknologjitë më të avancuara dhe kufizimin e rolit të Kinës në hartimin e rregullave globale për inteligjencën artificiale.
Kompanitë kryesore kineze të IA-së kanë qenë më pak të zëshme publikisht për rreziqe të tilla, krahasuar me kompanitë amerikane si OpenAI dhe Anthropic. Debati përfshin mundësinë që sistemet e avancuara të manipulojnë përdoruesit, t'i shmangen kontrollit njerëzor ose të shkaktojnë dëme të mëdha.
Uashingtoni dhe Pekini diskutojnë sigurinë e IA-së
Në një tjetër zhvillim, zyrtarë të lartë amerikanë dhe kinezë kanë rënë dakord të zhvillojnë bisedime të mëtejshme mbi sigurinë e inteligjencës artificiale.
Sekretari amerikan i Thesarit, Scott Bessent, e bëri të ditur këtë pas takimeve të zhvilluara përpara bisedimeve të planifikuara ndërmjet presidentit amerikan Donald Trump dhe presidentit kinez Xi Jinping në Uashington.
Diskutimi në Këshillin e Sigurimit pritet të rikthejë në qendër të vëmendjes pyetjen se si komuniteti ndërkombëtar duhet të menaxhojë rreziqet e teknologjive të avancuara të inteligjencës artificiale, pa penguar zhvillimin e tyre.