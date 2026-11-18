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Dy banorët e Big Brother VIP Kosova 5, Nichi dhe Bejta kanë zhvilluar debat të nxehtë lidhur me Kledjan.
Gjithçka ka nisur pasi Bejta e akuzoi Nichin se po shkonte pas saj.
Nichi e pyeti Bejtën nëse afrimi i tij me Kledjan po e pengonte atë, duke i kërkuar të tregonte hapur se ku qëndronte problemi.
“Po më duket shumë interesante pse të pengon fakti që unë rri me Kledjen. Nëse diçka të pengon, mundesh të ma thuash. A të pengon ty apo Kledjan? Unë e kqyri, rri dhe të flas me të, sepse më pëlqen”, i tha Nichi.
Nga ana tjetër, Bejta iu përgjigj se ishte në rregull, por shtoi se ishte dukur sikur po sillej pas Kledjas me qellim.
Kjo nxiti reagimin e Nichit, ku më pas te dytë e kanë vazhduar debatin mes vete.
Për debatin e plotë: