Lajmet e fundit
Planifikoni udhëtimet për festat e fundvitit dhe shfrytëzoni ofertat në www.prishtinatickets.com . Rezervoni biletat që tani për të përfituar çmime më të mira dhe për t’u bashkuar me më të dashurit tuaj gjatë festave.
Platforma ofron rezervime vajtje-ardhje nga Prishtina drejt Baselit, Zürichut, Genèvës, Düsseldorfit, Stuttgartit, Münsterit, Münchenit, Kölnit, Berlinit, Nurembergut, Hamburgut, Hannoverit, Dortmundit, Karlsruhe/Baden-Badenit, Luxemburgut, Ljubljanës, Göteborgut, Malmös, Helsinkit, Salzburgut, Oslos dhe Brukselit.
Biletat mund t’i rezervoni online në www.prishtinatickets.com ose duke telefonuar drejtpërdrejt në numrat tanë:
- Zvicër: +41 61 510 06 86
- Gjermani: +49 7621 916 5313
- Kosovë: +383 38 660 550
- Suedi: +46 470 580 944
- Email: info@prishtinatickets.com
Shfrytëzoni ofertat e fundvitit – rezervoni tani!
Përmes platformës mund të rezervoni udhëtime vajtje-ardhje në këto linja:
· Prishtinë – BASEL – Prishtinë
· Prishtinë – ZÜRICH – Prishtinë
· Prishtinë – GENÈVE – Prishtinë
· Prishtinë – DÜSSELDORF – Prishtinë
· Prishtinë – STUTTGART – Prishtinë
· Prishtinë – MÜNSTER – Prishtinë
· Prishtinë – MÜNCHEN – Prishtinë
· Prishtinë – KÖLN – Prishtinë
· Prishtinë – BERLIN – Prishtinë
· Prishtinë – NUREMBERG – Prishtinë
· Prishtinë – HAMBURG – Prishtinë
· Prishtinë – HANNOVER – Prishtinë
· Prishtinë – DORTMUND – Prishtinë
· Prishtinë – KARLSRUHE / BADEN-BADEN – Prishtinë
· Prishtinë – LUXEMBURG – Prishtinë
· Prishtinë – LJUBLJANA – Prishtinë
· Prishtinë – GÖTEBORG – Prishtinë
· Prishtinë – MALMÖ – Prishtinë
· Prishtinë – HELSINKI – Prishtinë
· Prishtinë – SALZBURG – Prishtinë
· Prishtinë- OSLO-Prishtinë
· Prishtinë- BRUKSEL-Prishtinë
Ju ftojmë që rezervimet tuaja të ardhshme t’i bëni ONLINE në PrishtinaTickets.com.