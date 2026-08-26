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Ka nisur renovimi i Shoqatës së të Shurdhërve në Mitrovicë.
Gazetari korrespodent i Klan Kosova, Urall Boshnjaku, në emisionin “Ora Shtatë” theksoi se ky objekt për një kohë të gjatë, sipas tij, ishte në gjendje të tmerrshme, transmeton Klankosova.tv.
“Objekti në fjalë, është një objekt i lënë anash tash e shumë vite, është në gjendje katastrofale, vazhdimisht ka pasur myk, rrjedhje nga kulmi, kushte jashtëzakonisht jo të favorshme për të shurdhrit mitrovicas, të cilët e kanë të vetmin vend grumbullimi këtë shoqatë, e për fat të mirë tash po fillon rinovimi i saj”, u shpreh Boshnjaku në Klan Kosova.