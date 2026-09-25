Lajmet e fundit
Nga 100 euro në muaj për fëmijët me nevoja të veçanta në komunën e Obliqit
Fëmijët me aftësi të kufizuara pritet të përfitojnë një mbështetje financiare të rregullt prej 100 eurosh në muaj, pas një nisme që ka kaluar me sukses filtrin e parë institucional.
Komiteti për Politikë dhe Financa (KPF) ka votuar sot dhe ka rekomanduar për në Kuvendin Komunal të Obiliqit propozimin për ndarjen e kësaj ndihme mujore, transmeton Klankosova.tv.
Kjo paketë mbështetëse financiare synon të përfshijë:
Fëmijët me aftësi të kufizuara;
Fëmijët me çrregullime në zhvillim;
Personat e prekur nga Sindroma Down;
Fëmijët me Autizëm dhe forma të tjera të aftësisë së kufizuar.
Pas marrjes së mbështetjes dhe votimit në Komitetin për Politikë dhe Financa, propozimi tashmë i kalon zyrtarisht Kuvendit Komunal, ku pritet të shqyrtohet dhe të hidhet në votim përfundimtar nga asamblistët për të marrë miratimin e plotë.