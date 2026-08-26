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Sipas raportit të Policisë së Kosovës, rasti ka ndodhur më 25 gusht, rreth orës 02:00, në Obiliq.
Policia ka bërë të ditur se viktima, mashkull kosovar, dyshohet se është sulmuar fizikisht nga dy djemtë e tij të mitur.
Me vendim të prokurorit, rasti është proceduar në procedurë të rregullt.
"Obiliq / 25.08.2026 – 02:00. Dyshohet se vktima m/k pas një mosmarrëveshje është sulmuar fizikisht nga dy djemtë e tij të mitur m/k. Me vendim të prokurorit rasti procedohet në procedurë të rregullt".