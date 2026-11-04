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Ish-presidenti amerikan, Barack Obama, ka reaguar përmes një postimi pas rezultateve të zgjedhjeve të mesmandatit në ShBA.
Ai ka shkruar se amerikanët kanë dërguar një mesazh të qartë për politikën që duan, transmeton Klankosova.tv
“Sonte, populli amerikan dërgoi një mesazh të qartë: ata duan një politikë që i bashkon njerëzit dhe jo që i përçan, si dhe liderë që ofrojnë zgjidhje konkrete për sfidat me të cilat përballen.
Këto rezultate u bënë të mundura vetëm falë kandidatëve të jashtëzakonshëm që dolën përpara në çdo rajon të vendit, përfshirë edhe zona që dikur konsideroheshin të vështira për t’u fituar. Ata vinin nga prejardhje të ndryshme dhe përfaqësonin një gamë të gjerë pikëpamjesh politike, por i bashkonin vlerat e përbashkëta, besimi në shërbimin publik dhe përkushtimi për t’i vënë në radhë të parë qytetarët e zonave dhe shteteve që përfaqësojnë."
Obama shtoi se ndonëse puna e administratës Trump do të vazhdojë edhe për dy vjet, ata duhet të nisin punën.
"Gjithashtu, u kemi një borxh mirënjohjeje mijëra zyrtarëve dhe vullnetarëve zgjedhorë nga të dyja partitë, të cilët ndihmuan që zgjedhjet të zhvilloheshin pa probleme dhe përmbushën një nga funksionet më thelbësore të demokracisë sonë.
Edhe pse kjo administratë do të qëndrojë në detyrë edhe për dy vjet të tjera, detyra jonë tani është të përveshim mëngët, të bëjmë ndryshime kudo që kemi mundësi, të parandalojmë dëme të mëtejshme dhe të përgatisim terrenin për të ardhmen.”
Demokratët fituan kontrollin e të dyja dhomave të Kongresit amerikan në zgjedhjet e 3 nëntorit, duke shënuar fitore edhe në bastione tradicionale republikane.