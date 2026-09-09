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Mësuesja që i pati nxënësit për tri vjet, i la dhe shkoi jashtë vendit.
Por, për zëvendësimin e saj në klasën e katërt të Shkollës “Ali Kelmendi” në Vushtrri, u caktuan dy mësimdhënëse.
Njërën, drejtoria e shkollës e solli nga paralelja në Studime, ndërsa tjetrën e caktoi Drejtoria Komunale e Arsimit.
Drejtori i shkollës, Milazim Hyseni, thotë se nuk kishte nevojë për mësimdhënësen e dytë.
Ndërkohë, mësimdhënësja Fitore Galica po i mban orët bashkë me Rina Hyseni Jasharin, anise në ditën e parë nuk patën mirëkuptim.
Nga DKA-ja thonë se drejtori i shkollës ka tejkaluar kompetencat, ndërsa shkolla pretendon se në sistemimin e Rina Hyseni Jasharit ka konflikt interesi, pasi bashkëshorti i saj është zyrtar ligjor në DKA.
Klani tentoi të marrë një prononcim edhe nga Rina Hyseni Jashari, por ajo nuk ktheu përgjigje gjatë ditës.