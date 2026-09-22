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Nxënësit malishevas të tubuar njëzëri, dolën të martën nga mësonjëtorja bashkë me mësimdhënësit për të kundërshtuar vendimin e Speciales ndaj katërshes së UÇK-së.
Qendra e Malishevës ishte pikëtakimi i protestës e disa u munduan që flamurin ta ngrenë sa më lart, raporton Klan Kosova.
Krejt ky angazhim, sipas tyre, është për të kërkuar drejtësi për ata që sollën lirinë.
Pjesë e organizimit ishin të gjitha shkollat e mesme të këtij qyteti.
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