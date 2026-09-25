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Një numër i madh nxënësish dhe të rinjsh kanë mbushur sot sheshet e Prishtinës në përkrahjeje për ish-krerët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, të cilët po mbahen në paraburgim në Dhomat e Specializuara në Hagë.
Me pankarta në duar dhe nën moton e fuqishme “Jo në emrin e nxënësve!”, të rinjtë shprehën pakënaqësinë e tyre ndaj procesit gjyqësor, duke theksuar se lufta çlirimtare e popullit të Kosovës nuk mund të njolloset.
Gjatë marshimit nëpër sheshin kryesor të kryeqytetit, nga koret e nxënësve kanë jehuar fuqishëm brohoritjet për ish-presidentin e Kosovës, transmeton Klankosova.tv
“O Hashim ti ku je, krejt Kosovën këtu e ke!” - ishin brohoritmat e nxënësve në kryetqytet.
Marshi i të rinjve në shesh u përcoll me interesim të madh edhe nga qytetarët e pranishëm, të cilët iu bashkuan thirrjeve dhe mbështetën mesazhet e tyre në mbrojtje të vlerave të UÇK-së.