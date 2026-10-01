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Irlanda barazoi me Austrinë 2-2, në një ndeshje ku protagonist kryesor ishte Troy Parrott.
Sulmuesi irlandez shënoi dy herë, në minutat 12’ dhe 45’ nga penaltia, duke i dhënë epërsinë 2-0 skuadrës së tij.
Austria reagoi në pjesën e dytë, me Alexander Prass që shënoi në minutën e 72-të për 2-1, ndërsa më pas erdhi goli për 2-2 pesë minuta më vonë nga Michael Gregoritsch.
Pasi Kosova barazoi me Izraelin në anën tjetër, ajo mbetet e dyta në tabelë me katër pikë sa Irlanda, ndërkaq rri e para me shtatë pikë.