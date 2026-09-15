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Duhej të ishin ditët më të bukura pas lindjes së djalit, por për Vlorën u kthyen në ditë pasigurie dhe lotësh.
Vetëm dy ditë pasi solli në jetë fëmijën, ajo thotë se u përzu nga shtëpia, bashkë me bashkëshortin dhe dy fëmijët e tyre.
Atë natë, dera e vetme ku mundi të kërkonte strehim ishte ajo e stacionit policor.
Vlora Gashi nga Ferizaj rrëfen se më 26 qershor, vjehrri i saj, Nezir Gashi, i largoi nga shtëpia në Begrac.
Ajo thotë se sot nuk kërkon pasuri, por një çati mbi kokë për fëmijët e saj.
Por version tjetër për këtë ngjarje ka Nezir Gashi. Ai thotë se vendimi për t’i larguar erdhi pas borxheve të papaguara të ujit dhe energjisë elektrike, ndërsa mohon pretendimet e nuses së tij.
Në mes të këtij konflikti familjar është edhe çështja e pronës. Avokati Petrit Lladrovci sqaron se fëmijët nuk mund të kërkojnë trashëgimi sa kohë prindi është gjallë, pasi ai ka të drejtë ta administrojë dhe ta disponojë pasurinë e tij sipas vullnetit të vet.