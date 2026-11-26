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Mbrojtësi portugez, Nuno Mendes, ka shprehur gatishmërinë për të luajtur në një pozicion më ofensiv te Paris Saint-Germaini, në rast se trajneri Luis Enrique ka nevojë për të pas lëndimeve të Désiré Doué dhe Khvicha Kvaratskhelias.
I pyetur për mundësinë e aktivizimit në krahun e majtë të sulmit, Mendes u shpreh se nuk do të kishte asnjë problem të luante më përpara, duke treguar gatishmëri për t'iu përshtatur kërkesave të trajnerit.
“Nëse trajneri ka nevojë që të luaj pak më përpara, nuk ka problem. Jam i gatshëm të luaj kudo që të ketë nevojë për mua”, deklaroi portugezi.
Kjo deklaratë dëshmon fleksibilitetin e Mendesit, i cili, përveç cilësive në mbrojtje, ka treguar edhe aftësi të rëndësishme në fazën ofensive./Klankosova.tv.