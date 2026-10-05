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Platforma qytetare “Liria ka Emër” ka njoftuar për zhvillimin e një proteste në Bruksel më 10 tetor, duke u bërë thirrje qytetarëve dhe bashkatdhetarëve që t’i bashkohen tubimit.
Sipas njoftimit të organizatorëve, për shkak të paralajmërimit për një numër të madh pjesëmarrësish, adresa e protestës është ndryshuar, transmeton Klankosova.tv.
Protesta do të mbahet në Rond-Point Schuman, 1000 Bruksel, në kryeqendrën belge dhe pranë institucioneve të Bashkimit Evropian.
Organizatorët kanë bërë thirrje për pjesëmarrje, duke e cilësuar tubimin si një protestë kundër asaj që ata e konsiderojnë padrejtësi ndaj dënimit të ish-krerëve të UÇK-së.