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Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se nuk i ka ofruar asgjë Iranit për t'i dhënë fund luftës, duke hedhur poshtë raportimet e mediave që citonin zyrtarë amerikanë, sipas të cilëve ai ishte i gatshëm të lehtësonte sanksionet dhe të zhbllokonte fondet e ngrira në këmbim të hapave "konkretë" lidhur me programin bërthamor të Iranit.
"Kjo nuk është e vërtetë. Nuk u kam ofruar ASGJË," shkroi Trump në platformën Truth Social të hënën.
Si Axios ashtu edhe CNN raportuan, duke cituar zyrtarë amerikanë të paidentifikuar, se Trump ishte i gatshëm t'i ofronte Iranit lehtësim të sanksioneve dhe zhbllokim të fondeve iraniane si pjesë e një marrëveshjeje përfundimtare, me kushtin që Irani të tregonte "progres konkret" në çështjen bërthamore.
Trump e ka cilësuar parandalimin e Teheranit për të siguruar një bombë bërthamore si një qëllim kyç të luftës, krahas ndalimit të aftësisë së tij për të sulmuar fqinjët dhe krijimit të kushteve që iranianët të rrëzojnë udhëheqjen e tyre.
Irani nuk zotëron armë bërthamore dhe mohon se dëshiron t'i zhvillojë ato, por argumenton se ka të drejtë të ketë kapacitete të brendshme për energjinë bërthamore.
Presidenti iranian Masoud Pezeshkian, në një intervistë për emisionin e CBS-it "Face the Nation", tha se Teherani ishte i gatshëm për bisedime mbi programin e tij bërthamor dhe çështje të tjera, por nuk do të pranonte "presion apo shtrëngim".
"Irani nuk kërkon luftë, por do të mbrohet kundër presionit, kërcënimeve dhe sulmeve," tha Pezeshkian, duke shtuar se tashmë ishte rënë dakord që "nuk duhet të zhvillojmë armë bërthamore".
Zyrtarë amerikanë dhe iranianë zhvilluan bisedime të ndara me ndërmjetësit të hënën, si pjesë e një përpjekjeje të re për t'i dhënë fund luftës shtatëmujore, sipas zyrtarëve të të dyja vendeve, raporton Reuters, transmeton Klankosova.tv.
Të dielën, Irani këmbënguli se vetëm diplomacia mund ta zgjidhë konfliktin e tij me Shtetet e Bashkuara dhe Izraelin.
"Kushtet tona janë të qarta dhe çdo lëvizje drejt rihapjes së Ngushticës së Hormuzit varet nga përmbushja e këtyre kushteve," shkroi në rrjetet sociale Ministri i Jashtëm iranian, Abbas Araqchi. "Vetëm një zgjidhje e negociuar mund t'i nxjerrë ata nga ky ngërç."