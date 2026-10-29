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Arlinda, Nicci dhe Antoneta janë tri banorët e parë të edicionit të pestë të Big Brother VIP Kosova.
Moderatori i këtij formati, Alaudin Hamiti, përmes një postimi në Instagram, ka zbuluar befasinë e sotme.
Ai ka treguar se Vëllai i Madh ua ka hapur derën e shtëpisë tri banorët, të cilat iu janë përgjigjur pozitivisht pyetjeve provokuese të parashtruara përmes WhatsApp-it.
Por surprizat nuk përfundojnë me kaq.
Hamiti ka paralajmëruar se nesër, në Prime-n e parë, përmes një spektakli të jashtëzakonshëm, do të prezantohen edhe banorë të tjerë, ndërsa do të nisë edhe loja e vërtetë.