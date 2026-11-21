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Edita, banorja e shtëpisë më të famshme në shqiptari, Big Brother VIP Kosova, ka pasur një moment shpërthimi emocional gjatë ditës së sotme.
Kjo gjendje duket se i është shkaktuar nga përmendja e djalit të saj nga banorët brenda shtëpisë.
Ajo thotë se i janë bërë të gjithë duke e sulmuar se gjoja po e shfrytëzon djalin e saj për lojë.
E për ta qetësuar atë janë kujdesur banorët tjerë të shtëpisë, Kledja dhe Bejta.
“Më kanë prekur në pikën teme ma të dobët. Nuk po mundem më me ma përmend Akilin, nuk po muj ma", tha Edita mes lotësh, teksa shtoi se e ka sakrifikuar jetën për djalin e saj.
Kledja ndërkaq i kërkon që ta kuptojë se gjithë këto janë pjesë e lojës.
Më tej, në mbështetje i ka dalë edhe banori tjetër, Bejta, duke i thënë se nuk ka rëndësi asgjë përderisa djali i saj është i lumtur, dhe shtoi se banorët tjerë janë duke e keqpërdorur situatën e saj.
Ndiqeni bisedën e plotë mes tyre: