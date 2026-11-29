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Njëri nga banorët, i cili është konsideruar “joproblematik” brenda shtëpisë, Adrian Kalanderi, ka ndarë eksperiencën e tij të Big Brother, se çka do të bënte ndryshe dhe se çka e ka penalizuar.
Në emisionin “Weekend”, në Klan Kosova, ai ka treguar se do të kishte guxim të përballej me debate dhe të kundërpërgjigjej po të mos kishte probleme me gjuhën.
“Unë besoj që jam i pjekur, por kur të vjen puna e fjalëve, s’po di mu shpreh, edhe po më penalizon kur po kom debate.”
Ai ka folur po ashtu edhe për personazhet brenda shtëpisë që nuk i kanë pëlqyer, ku njëra ndër to është Shqiponja, të cilën e konsideron si person që nuk përballet në debat.
“Ajo shkojke edhe i thojke tjetrit, ajo po bon kshtu po bon kshtu, amo kurr nuk u përball me atë person”.
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