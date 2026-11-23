Lajmet e fundit
Një përplasje me tone të larta ka ndodhur mes Nichit dhe Arlindës gjatë spektaklit të sontëm të Big Brother VIP Kosova.
Debati nisi pas diskutimeve mes banorëve, ndërsa në të u përfshi edhe Nichi, i cili i kërkoi Arlindës që të mos ua përmendë të tjerëve fatkeqësitë familjare.
“Bë hajgare me veten, në rregull je, nuk ki të drejtë me ia përmend asaj, me ia kujtu. Ti ia kujton indirekt. Ti, ti e ki lojën e ultë”, iu drejtua Nichi Arlindës, transmeton Klankosova.tv.
Por kjo e fundit nuk qëndroi e heshtur, duke ia kthyer me akuza se ai vazhdimisht e etiketon si të dehur.
“Ti m'thu çdo ditë pijanic bre. Atëherë mos m'thu që e ki lojën e pastër. Lojë ma t'flliqtë se ti s'ka kërkush këtu”, ia ktheu Arlinda.
Për më shumë, ndiqni linkun e mëposhtëm: