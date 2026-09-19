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Borussia Dortmundi ka vazhduar startin perfekt në Bundesligë, duke mposhtur VfB Stuttgartin me rezultat minimal 1-0 në “MHPArena”.
Goli i vetëm i ndeshjes u shënua në minutën e 70-të nga Maximilian Beier, i cili shfrytëzoi mjaft mirë një pasim të ulët nga Jobe Bellingham për të dërguar topin në rrjetë, transmeton Klankosova.tv.
Pjesa e parë ishte e balancuar dhe me pak raste nga të dyja palët, me Stuttgartin që u mbrojt mirë dhe rrezikoi përmes Bilal El Khannouss, ndërsa Dortmundi pati vështirësi të gjente kuadratin e portës.
Në pjesën e dytë, verdhezinjtë patën edhe një gol të anuluar nga Ethan Nwaneri, përpara se Beier të vuloste fitoren.
Me këtë rezultat, Dortmundi regjistron fitoren e katërt radhazi dhe ngjitet në krye të tabelës, ndërsa Stuttgarti mbetet në vendin e 14-të pas një starti të dobët të sezonit.